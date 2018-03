Nieuwe leden rvt de Zorgboog

De raad van toezicht van de Zorgboog heeft twee nieuwe leden. Per 1 maart zijn Paul Rutte en Gerard van Berlo toegetreden. Zij vervangen drie leden die stoppen na het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Dat meldt de Zorgboog op 7 maart. De vertrekkende leden zijn Paul Vismans, Ed Smeets en Anton van der Heijden. De raad van toezicht bestaat behalve Rutte en Van Berlo nu uit voorzitter Betty van de Walle, vicevoorzitter Marie-Hélène Schutjens en Jessica Heuperman.

Vastgoed

Paul Rutte heeft ervaring op het gebied van vastgoed en management. Hij heeft directiefuncties bekleed bij NS Stations/NS Vastgoed. Nu is hij daar manager Grote Projecten. Daarnaast is hij lid van de rvt van Vivium en lid van commissarissen van woningcorporaties Vidomes in Den Haag en Laurens Wonen in Rotterdam.

Ziekenhuis

Gerard van Berlo was lid van de raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum en is nu lid raad van bestuur van Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ). Daarnaast is hij lid van de rvt van Plureyn en van woonzorgzorgcentrum St. Anna in Boxmeer.