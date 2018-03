UMCG start kennisnetwerk gezond ouder worden

Op 15 maart start in Groningen de Aletta Jacobs School of Public Health. Deze netwerkorganisatie is opgericht door een multidisciplinair team van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG om onderzoek naar gezond ouder worden te bundelen.

Er is wordt veel onderzoek gedaan naar gezond ouder worden en het is zeker een expertisegebied van kennisinstellingen in Noord-Nederland. Maar er is veel versnippering. De Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) wil een verbindende factor zijn met een loketfunctie voor alle initiatieven in Noord-Nederland. De AJSPH zoekt daarom ook samenwerking met bedrijfsleven en zorgverzekeraars.

Healthy ageing

En de AJSPH wil de samenwerking aangaan met nationale en internationale initiatieven op het gebied van ‘healthy ageing’. De school pakt dat persoonlijk aan door trekkers aan te stellen op de vijf focusgebieden waarop de AJSPH zich richt. Dat zijn resilience, sustainability, justice, capability en participation.