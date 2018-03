KwadrantGroep verkoopt maaltijdbedrijf Van Smaak

Supermarktketen Poiesz neemt maaltijdbedrijf Van Smaak over van de KwadrantGroep. Van Smaak was het laatste niet-zorgbedrijf binnen de Friese zorgkoepel.

De KwadrantGroep wil haar aandacht volledig richten op de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken. De organisatie stootte om die reden al eerder bedrijfsonderdelen af. De KwadrantGroep blijft wel gebruikmaken van de maaltijdvoorziening van Van Smaak.

De KwadrantGroep en Poiesz werkten al samen in het bezorgen van warme maaltijden. Die samenwerking is met de overname geïntensiveerd, aldus de partijen. De bedrijfsvoering van Van Smaak wordt grotendeels voortgezet en alle medewerkers blijven in dienst. De vrijwilligers van het Smaakgilde blijven vanuit de KwadrantGroep aangestuurd worden.