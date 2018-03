Aanpassen leefstijl helpt diabetici van medicatie af

Ruim 38 procent van de bijna 500 patiƫnten met diabetes type 2 die deelnamen aan 'Keer diabetes om' gebruiken helemaal geen diabetesmedicatie meer. Het programma van de Stichting Voeding Leeft helpt diabetici hun voeding en leefstijl aan te passen, zodat ze minder of helemaal geen medicijnen meer nodig hebben.

Uit de voorlopige resultaten van het programma, dat wordt gefinancierd door zorgverzekeraar VGZ, blijkt dat het 87 procent van de deelnemers is gelukt het medicijngebruik te verminderen. Bijna veertig procent is er helemaal vanaf door - geholpen door artsen - voor andere voeding en meer beweging te kiezen.

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland hebben type 2. Jaarlijks komen er gemiddeld 55 duizend nieuwe patiënten bij. De ziekte wordt veroorzaakt door overgewicht, ongezond eten, stress of erfelijke aanleg. Diabetes, type 1 en 2 samen, kost de Nederlandse samenleving ruim tien miljard euro per jaar.

Zorgkosten

De resultaten van het programma 'Keer diabetes om' zijn volgens VGZ dan ook niet alleen goed nieuws voor de patiënt, maar ook voor de premiebetaler. "Het verbetert de kwaliteit van leven en van de zorg en het verlaagt de zorgkosten", aldus de verzekeraar. In 2016 won zorgidee 'Keer diabetes om' de Zinnige Zorg Award.