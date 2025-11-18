VGZ schrapt eigen risico voor fysiotherapie bij specifieke klachten

Verzekerden van Coöperatie VGZ betalen met ingang van 2026 geen eigen risico meer wanneer zij fysiotherapie willen ondergaan om de gevolgen van heup- en knieartrose te verlichten.

Naar schatting komen zo’n 385.000 verzekerden van VGZ voor de vrijstelling in aanmerking. Met vroege interventie door fysiotherapie bij artrose zet de zprgverzekeraar in op passende zorg: het voorkomt onnodige ziekenhuisbezoeken, vermindert de druk op de tweedelijns zorg en kan operaties uitstellen.

Artrose

Artrose is een aandoening van het gewricht waarbij de kwaliteit van het kraakbeen afneemt, wat kan leiden tot pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Het is bewezen dat fysiotherapie goed helpt bij artrose: het vermindert pijn, verbetert de kwaliteit van leven en kan operaties uitstellen. Zonder fysiotherapie verergeren de klachten en kan de noodzaak tot een operatie toenemen.

Snelst groeiende aandoening

Artrose is de snelst groeiende en op korte termijn meest voorkomende aandoening in Nederland. Op dit moment zijn er al wachtlijsten voor orthopedie en de verwachting is dat dit verder gaat toenemen. Slechts 30 procent van de patiënten met artrose heeft fysiotherapie gevolgd voordat zij de orthopeed consulteren. Dit terwijl fysiotherapie dus juist snel leidt tot verbetering van klachten.

Preventie

VGZ ziet de maatregel als een investering in de toekomst. De praktijk wijst uit dat verzekerden vanwege het eigen risico vaak geneigd zijn om fysiotherapie uit te stellen, terwijl bewegen juist ervoor zorgt dat hun situatie verbetert. Met de vrijstelling van het eigen risico voor heup- en knie artrose wil VGZ daarom de drempel wegnemen om vroegtijdig met klachten aan de slag te gaan.