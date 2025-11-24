Skipr

Zorgsector zet stap naar gezond voedingsaanbod

,

47 Nederlandse ziekenhuizen voldoen momenteel aan de norm voor een gezond voedingsaanbod voor patiënten. Daarmee ligt de zorgsector goed op koers richting de landelijke ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord.

Uit de voortgangsmonitor van het programma ‘Goede Zorg Proef Je’ blijkt dat inmiddels ruim 70 procent van de ziekenhuizen met bestuurlijk commitment voldoet aan de norm voor een gezond voedingsaanbod voor patiënten. Daarmee ligt de zorgsector goed op koers richting de landelijke ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord: volgens plan heeft in 2025 de helft van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers en in 2030 alle ziekenhuizen.

Voorhoedeziekenhuizen

Het aanbieden van volwaardige en goede voeding draagt bij aan herstel na ziekte en bevordert vitaliteit en welzijn. Sinds de start in 2019 groeide het initiatief van de Alliantie Voeding in de Zorg, van elf voorhoedeziekenhuizen tot een landelijke beweging waarin ruim honderd organisaties, ziekenhuizen en zorginstellingen samenwerken aan de transitie naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod.

Landelijke doelen

Op dit moment voldoen 47 ziekenhuizen – 70 procent van de ziekenhuizen die zich aan het programma hebben gecommitteerd – aan de norm voor patiënten. Ruim 20 procent voldoet aan de norm voor medewerkers en bezoekers. ‘Goede Zorg Proef Je’ wordt uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en draagt bij aan de realisatie van de landelijke doelen van Samenhangende Preventiestrategie, Nationaal Preventieakkoord, Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en Integraal Zorgakkoord.

