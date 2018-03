Leids lab gaat e-health-initiatieven bundelen

Het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) in Leiden heeft vrijdag de deuren geopend. In het NeLL wil het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) alle landelijke e-health-initiatieven samenbrengen.

Het NeLL is door het LUMC opgericht om nieuwe e-health-toepassingen te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met nationale en internationale betrokkenen binnen de zorg en de technologie. Het gaat om digitale toepassingen voor het monitoren en bevorderen van de gezondheid, zoals apps, sensoren, wearables, robots en videocommunicatiemiddelen. De toepassingen worden getest door een panel van zorggebruikers, zorgverleners, onderzoekers, studenten en ICT’ers.

Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde met als leeropdracht e-health-toepassingen in Disease Management: "Het is geweldig dat het is gelukt om zoveel mensen te mobiliseren voor de oprichting van NeLL. Onderzoek doen is uiteraard heel belangrijk, maar met deze opzet waarbij we samen met zorgconsumenten direct (zorg)instrumenten testen in een lab gaat e-health echt landen in de praktijk."

Troefkaart

"Met NeLL halen we de ontwikkeling van e-health uit de ivoren toren", zegt Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, die het centrum opende. "Ik hoop dat mensen het als heel laagdrempelig zullen ervaren om NeLL binnen te lopen en deel te nemen. E-health is voor de burger van groot belang, omdat het mensen zelfbeschikking geeft."

Het LUMC werkt in het NeLL samen met diagnostisch centrum Saltro en Hart Long Centrum Leiden. Daarnaast is er een samenwerking met onder meer zorgkenniscentrum Pharos, Medical Delta (een netwerk van onder andere de TU Delft, het Erasmus MC en hogescholen in de regio Zuid-Holland), Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie. Andere partijen hebben ook interesse getoond: Universiteit van Maastricht, Radboudumc, Technische Universiteit Eindhoven, Academisch Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, UMC Utrecht en Universiteit Twente.