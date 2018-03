Robert Kaplan prijst Nederlandse VBHC-initiatieven

Geïntegreerde zorgpaden vormen de basis van Value Based Healthcare. Integrated Practice Units (IPU’s) hebben zich al bewezen in de acute zorg, maar ze vormen ook oplossingen voor de zorg bij chronische aandoeningen. Dat bewijzen initiatieven als Diabeter en de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK), zo betoogt VBHC-expert Robert Kaplan.

"Value Based Healthcare begint bij het reorganiseren van zorg in Integrated Practice Units", zegt Kaplan. "Dat zijn multidisciplinaire teams van clinici, gedragsdeskundigen en maatschappelijk werkers die focussen op bepaalde medische aandoeningen. Deze IPU’s leveren veel betere patiëntuitkomsten op tegen significant lagere kosten."

IPU’s kwamen het eerst op in de zorg voor artrose en kanker, zegt Kaplan. Maar er zijn steeds meer voorbeelden van succesvolle IPU’s op heel andere gebieden, bijvoorbeeld in de zorg voor kwetsbare ouderen. En twee van de meest succesvolle voorbeelden van IPU’s op het gebied van chronische zorg komen uit Nederland, zegt Kaplan: Diabeter voor diabetes type 1 en de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) voor patiënten met morbide obesitas.

Omslag

"Dit zijn voorbeelden hoe geïntegreerde, multidisciplinaire teams patiëntuitkomsten kunnen verbeteren, tegen lagere kosten tegelijkertijd", zegt Robert Kaplan. "Dat werkt bij hoog volume, dure acute zorg, bij chronische ziekten en bij dure gebruikers van eerstelijnszorg." Daarnaast markeren IPU’s de omslag van vergoedingen voor DBC’s naar meerjarencontracten die klinieken belonen om zorg te leveren die effectiever en efficiënter is, aldus Kaplan.

