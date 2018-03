Health-deal moet burger verleiden tot digitale zorg

Veertien publieke en private organisaties gaan zich inzetten om e-health-instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken, zodat in 2020 10 procent van de Nederlanders e-health heeft gebruikt. Hiertoe hebben zij de Health Deal 'Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health' ondertekend, tijdens het Health Valley Event in Nijmegen.

E-health-instrumenten kunnen mensen op een leuke en effectieve manier stimuleren om met hun gezondheid bezig te zijn, volgens Stichting VitaValley, aanjager van de Health Deal. Persoonlijke preventie via e-health speelt dan ook in op de gamification trend, waarin men 'spelenderwijs' wordt gemotiveerd zijn gedrag te veranderen. Maar er zijn ook knelpunten. Ondanks de mogelijkheden van e-health zijn instrumenten nog niet toegankelijk voor alle Nederlanders, om uiteenlopende redenen.

Effectieve zorginnovaties

Met de Health Deal wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Het komende jaar zetten de betrokken partijen onder meer in op het verhogen van de toepassing van e-health-instrumenten bij werknemers en op onderzoek naar mogelijkheden van vergoeding van e-health voor persoonlijke preventie via de basisverzekering.

In de Health Deal hebben de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Economische Zaken afspraken gemaakt met verschillende andere organisaties. Het gaat om: Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Menzis, Hartstichting, Diabetes Fonds, Longfonds, Nierstichting, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, NIPED, NPHF federatie voor gezondheid, Institute for Positive Health en Stichting VitaValley.

Gezond gedrag

Geert-Jan van Loenen zegt namens de Landelijke Huisartsen Vereniging: "E-health kan helpen om gezond gedrag te stimuleren en mensen meer regie te geven over hun gezondheid. Dat sluit goed aan bij de rol van de huisarts, die zijn patiënten dicht bij huis preventief onderzoek en advies biedt."

Ruben Wenselaar, voorzitter raad van bestuur van Menzis: "Echt werk maken van preventie betekent dat we als Menzis verder gaan dan het innen van premiegeld en het inkopen van zorg. Deze rol kunnen we als zorgverzekeraar goed waarmaken door preventie interventies te stimuleren die aantoonbaar meerwaarde leveren. De samenwerking in de Health Deal sluit hier naadloos op aan."