NIAZ benoemt nieuwe directeur-bestuurder

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft Ellen Joan van Vliet met ingang van 1 juni benoemd tot directeur-bestuurder. Van Vliet volgt Kees van Dun op, die op 1 juli stopt bij het NIAZ.

Van Vliet werkt momenteel als programmamanager Zorgindeling bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, waar zij het proces van verdeling van zorg over beide ziekenhuislocaties leidt. Ze begon haar carrière als operatie-assistent en promoveerde/doctoreerde aan de KULeuven op het onderwerp zorglogistiek. In Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft zij de afdeling kwaliteit & veiligheid aangestuurd en meerdere heraccreditatietrajecten van het NIAZ begeleid.

In haar nieuwe functie bij het NIAZ gaat Van Vliet invulling geven aan de volgende stap van het internationale accreditatieprogramma Qmentum Global, dat de patiënt nadrukkelijk betrekt bij kwaliteit in de zorg. Het NIAZ wil zij verder vormgeven als kenniscentrum dat instellingen ondersteunt bij het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en hen tot slot hierop toetst. Zij ziet hierbij een belangrijke rol voor de patiënt als auditor.

Kwaliteitsmanagement

Van Dun blijft na zijn vertrek als directeur op flexibele basis beschikbaar voor werkzaamheden in de zorg. "Dit is, na ruim zes jaar NIAZ, een natuurlijk moment om het directionele stokje over te geven", aldus Van Dun. "Ik vind het mooi dat het de afgelopen periode is gelukt om de focus in kwaliteitsmanagement te verleggen van de raden van bestuur naar de professionals. Nu verleggen we de focus verder naar de patiënt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Ellen Joan van Vliet deze beweging verder zal brengen en wens haar daarbij bijzonder veel succes."