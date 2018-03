Gelderland start tweede innovatiefonds voor zorg-startups

De provincie Gelderland heeft op 16 maart een tweede RedMedTech Discovery Fund in het leven geroepen. Het fonds gaat leningen verstrekken aan Gelderse startups en kleine bedrijven die actief zijn in medische innovatie en gezondheidszorg.

De provincie investeert 2,5 miljoen in het fonds. Kleine ondernemingen kunnen een lening aanvragen van maximaal 250 duizend euro voor het testen en ontwikkelen van medische innovaties. Ondernemers mogen de lening gebruiken voor het verwerven van intellectueel eigendom, het opzetten van pre-seed-activiteiten en het ontwikkelen van een proof-of-concept-studie. In het RedMedTech Discovery Fund II gaat het om terreinen als medical devices, therapeutica, medische voeding en voedingssupplementen, e-health, ICT en software, medische instrumenten, disposables of laboratoriuminstrumenten.

Innovatiescouts

De provincie doet dit samen met de Stichting RedMedTech Discovery Fund, een samenwerkingsverband van Health Valley, Radboudumc, Oost NL en Saxion. Voor het indienen van een financieringsaanvraag kunnen startups gebruik maken van de innovatiescouts van Briskr, een consortium dat de groei van innovatie startups wil stimuleren.