'Diabetespatiënt ziet huisarts veel te weinig'

Vier op de tien diabetespatiënten praten niet met hun huisarts over hun ziekte, terwijl dat volgens de zorgrichtlijnen ten minste één keer per jaar zou moeten. Dat blijkt uit onderzoek van de Diabetesvereniging Nederland onder bijna duizend patiënten, meldt het AD.

Voor controle of behandeling van hun ziekte komen de meeste diabetespatiënten nu terecht bij een praktijkondersteuner. Maar volgens Diabetesvereniging Nederland hebben lang niet alle praktijkondersteuners de nodige kennis over complexe wondzorg of medicatie in huis. ,,Veel patiënten slikken vier à vijf medicijnen. Wanneer die tegen elkaar inwerken, moet dit op tijd gesignaleerd worden. Daarom blijft een jaarlijks gesprek met de huisarts belangrijk", zegt directeur Olof King. (ANP)