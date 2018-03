VWS steekt 3 miljoen in proef met bundeling medische gegevens

Hans ter Brake

Dit betreft 'gewoon' het PGO en de activiteiten van MedMij. In Nederland kan je dat geen 'systeem' noemen omdat we niet - zoals bijvoorbeeld in Australië - één landelijke voorziening treffen voor alle inwoners. In Nederland worden PGO's ontwikkeld en geïmplementeerd door 'marktpartijen'. MedMij stelt hiervoor 'spelregels' op.



Via het project PROVES realiseren ICT-leveranciers een grote proefomgeving die de naam ‘PROVES’ heeft gekregen. PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. In deze zogenaamde Proof of Concept worden de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk getoetst.



We testen of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners in een praktijksituatie verloopt zoals het op papier is uitgetekend. PROVES wordt ook benut om de producten van het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) in een praktijksituatie te testen en waar nodig verder te ontwikkelen.