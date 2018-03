Deel bebouwing Het Dorp verhuist naar Openluchtmuseum

Een aantal woningen en gebouwen van Het Dorp in Arnhem verhuist naar het Nederlands Openluchtmuseum in die plaats. Het Dorp ging in de jaren zestig van de vorige eeuw open na een inzamelingsactie onder leiding van Mies Bouwman op televisie. Het was destijds de eerste "gewone woonwijk" voor mensen met een beperking.

Het Dorp wordt nu compleet gerenoveerd. Volgens bestuursvoorzitter Rob Hoogma van de Siza Groep, beheerder van de woongemeenschap, is het belangrijk om oorspronkelijke woningen en gebouwen te bewaren. "Het Dorp was het begin van wereldwijde emancipatie van mensen met een handicap. Het was destijds echt een doorbraak." Zo stond er de eerste supermarkt die toegankelijk was voor mensen in rolstoelen. Die supermarkt zal nu meeverhuizen.

Het Openluchtmuseum breidt de collectie al een paar jaar uit met gebouwen die veel mensen nog kennen. Onder andere zijn een kraamcentrum herbouwd, een vakantiehuisje en barakken waarin Molukse Nederlanders na de oorlog werden gehuisvest. (ANP)