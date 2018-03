Erasmus MC lekt mailadressen van jonge patiënten

Het Erasmus MC heeft per ongeluk de gegevens van een groep patiënten gelekt. Het Rotterdamse ziekenhuis heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het lek ontstond bij de verzending van een nieuwsbrief van de afdeling Kinderinfectieziekten/Immunologie aan 46 patiënten van 18 jaar en jonger en hun ouders. De mailadressen van de patiënten waren per ongeluk in de to-adressering terecht gekomen, in plaats van in het bcc-veld, zo meldt het ziekenhuis.

Volgens het Erasmus MC gaat het om een menselijke vergissing, waar de afdeling zich zeer bezwaard over voelt. "Ze weten immers hoe gevoelig de privacy ligt. Dit had niet mogen gebeuren. Met de patiënten is dan ook direct nadat de fout aan het licht kwam, contact opgenomen met excuses."

De betreffende afdeling overweegt de nieuwsbrief niet langer via de mail te sturen.