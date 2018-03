Menzis en zorgpartijen Rivierenland regelen wondzorg samen

Zorgverzekeraar Menzis, Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel, Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners zijn een samenwerking gestart om de organisatie van wondzorg in de regio te verbeteren. Hiertoe hebben de partijen het Wondexpertise Netwerk (WEN) opgezet. De aanpak moet zorgen voor lagere zorgkosten en een betere kwaliteit van leven van de patiënt.

Het Wondexpertise Netwerk moet ervoor zorgen dat complexe wonden eerder dan voorheen worden gesignaleerd door de huisarts of door de wijkverpleegkundige. Dankzij deze vroegsignalering kan adequate behandeling ook eerder starten. Verpleegkundig specialisten in het netwerk stellen de diagnose, maken het behandelplan, instrueren het thuiszorgteam over de wondverzorging en monitoren het genezingsproces. De huisarts, die eindverantwoordelijk blijft, en de wijkverpleging leveren patiëntinformatie en wondfoto’s. Een goede wondfoto helpt het WEN de diagnose te stellen. De wondbehandeling gebeurt zoveel mogelijk bij de patiënt thuis, door het wijkteam.

"Het grote voordeel voor de patiënt is dat hij wordt verzorgd door 'bekende gezichten' uit het wijkteam", zegt Remko Berendsen, verpleegkundig specialist in opleiding in het Wondexpertise Netwerk. "Daarbij wordt de vaak al zo drukke huisarts ontlast. Ik zie dat veel huisartsen blij zijn dat ze kunnen doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist, die ze met één muisklik kunnen inschakelen. Elke huisarts weet het: wondzorg vereist specialistische kennis. Daarom zien ze de verpleegkundig specialist als een belangrijke partner, die al binnen één werkdag na de aanmelding een diagnose en een behandelplan afgeeft."

Complexe wonden

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft te maken met complexe wonden. Dat zijn wonden die slecht genezen door een combinatie van factoren, zoals een ongezonde leefstijl en ziektes als diabetes, kanker en vaatlijden. De genezing van complexe wonden duurt lang en er zijn vaak complicaties. Huisartsen, ziekenhuizen en wijkverpleegkundigen zijn veel tijd kwijt met het behandelen van complexe wonden en gebruiken veel wondmateriaal. Daardoor stijgen de zorgkosten.

De initiatiefnemers verwachten dat het Wondexpertise Netwerk hierin verbetering zal brengen. De nieuwe aanpak moet volgens de betrokken partijen namelijk niet alleen een betere kwaliteit van leven opleveren, maar ook leiden tot lagere zorgkosten. De gemiddelde genezingsduur van complexe wonden neemt af, zo is de verwachting, waardoor wondpatiënten minder lang thuiszorg nodig hebben. Ook gebruiken ze minder verbandmateriaal. Daarnaast wordt de meeste zorg bij de patiënt thuis gegeven. Het aantal consulten bij de huisarts gaat hierdoor omlaag. Bovendien voorkomt de nieuwe aanpak onnodig ziekenhuisbezoek.

Resultaten

De partijen werken nu een aantal maanden volgens de nieuwe aanpak. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken over de resultaten, aldus Berendsen. "We zien al wel dat bij een aantal patiënten de genezingsduur korter is dan gemiddeld, zij hebben dus minder pijn en ongemak. Patiënten waarderen ook dat ze worden geholpen door een echte wondspecialist. En we zien dat patiënten onze leefstijladviezen oppikken en stoppen met roken bijvoorbeeld. Goede zaak, want roken vertraagt de genezing of maakt genezing zelfs onmogelijk. Ik vind het een mooi project. Het laat zien dat er altijd ruimte is om de zorg verder te innoveren."

Menzis gaat de besparingen die de nieuwe aanpak oplevert, deels gebruiken om in Gelderland nog meer nieuwe innovatieve zorgprojecten op te zetten.