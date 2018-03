AI en blockchain gaan beroertes te lijf

Een bouwer van medische kunstmatige intelligentie en een leverancier van blockchain-technologie gaan samen de uitkomst van beroertes verbeteren om sterfte terug te dringen. Dat gebeurt door algoritmen die razendsnel hersenscans beoordelen en door deze medische informatie veilig uit te wisselen door blockchain. De besparingen worden geschat op 200 miljoen euro per jaar op de 1,7 miljard euro economische kosten van beroertes in Nederland.

Dat stellen Nico.lab en Tymlez in een gezamenlijk persbericht. Nico.lab is een spin-off van het AMC en bouwer van medische artificial intelligence (AI). Tymlez is leverancier van blockchian-technologie voor bedrijven. Zij beginnen deze maand aan een pilot in een aantal ziekenhuizen. Nico.lab en Tymlez kregen hiervoor subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Hersenscans

Na dementie en kanker zijn beroertes de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Om sterfte terug te dringen is een snelle behandeling cruciaal. Elk uur dat artsen eerder gaan behandelen, neemt het aantal patiënten dat zonder grote problemen zal herstellen met 15 procent toe. De beroertezorg staat of valt dus met een snelle bepaling van de exacte locatie van de bloedprop in de hersenen. Dat proces is nu nog tijdrovend en nog niet altijd even nauwkeurig. Door scans met AI te bekijken kan dat veel sneller en beter. Dat gebeurt bij Nico.lab. De hersenscans worden vervolgens uniek gecodeerd, zodat ze via blockchain alleen gedeeld kunnen worden met ketendeelnemers die daartoe bevoegd zijn.