Draagbare sensor verstuurt patiëntdata automatisch naar epd

Het AZ Maria Middelares ziekenhuis in Gent test momenteel een draagbare sensor van Philips die automatisch de medische vitale parameters doorstuurt naar het elektronisch patiëntendossier (epd). Als de toestand van de patiënt verslechtert, informeert de sensor via het elektronisch patiëntendossier de verpleegkundige, die dan snel kan ingrijpen.

De sensor wordt op het lichaam van de patiënt bevestigd en meet draadloos vitale waarden zoals de hartslag, temperatuur, bloeddruk en ademhaling. "De sensor kent automatisch een early warning-score toe, een methode om de medische toestand van een patiënt te beoordelen", zegt Kurt Roesbeke, projectmedewerker bij AZ Maria Middelares. "Voorheen werd die score handmatig ingevoerd en berekend. Als de score verhoogde, nam ook de frequentie van opvolging toe. Dat betekende een toename van de werkdruk van verpleegkundigen en minder comfort voor de patiënt."

Door het nauwgezet volgen van de vitale waarden wist het ziekenhuis het aantal reanimaties de afgelopen vijf jaar al met 80 procent te verminderen. Het automatiseren van die metingen zorgt ervoor dat zorgverleners nu meer tijd krijgen voor andere patiëntgerichte zorgtaken, aldus Diederik van Sassenbroeck, hoofdarts spoedeisende hulp van het AZ Maria Middelares ziekenhuis.

Gepersonaliseerde zorg

Het project is volgens de initiatiefnemers een voorbeeld van hoe technologie de zorgsector veiliger en efficiënter maakt. "Het grote voordeel is dat zorgverleners zich nu volledig kunnen toeleggen op het verlenen van gepersonaliseerde zorg", vertelt Murk Westerterp, business manager bij Philips. "Het handmatig meten en objectiveren van bijvoorbeeld de ademhaling was zeer complex en tijdrovend. Dit neemt de wearable sensor nu volledig over. Voor ons is dit het bewijs dat slimme technologie de betrokkenheid verhoogt en bovendien de behandeling patiëntvriendelijker maakt."