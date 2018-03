Diagnose Voeding & Gezondheid en Diverzio gaan samenwerken

Diagnose Voeding & Gezondheid (DV&G) en Diverzio slaan de handen ineen. Samen willen ze zorgorganisaties helpen om duurzame en gezonde voeding aan cliënten en patiënten aan te bieden.

De aandacht voor duurzame en gezonde voeding in zorginstellingen is groeiende, volgens DV&G en Diverzio. Tegelijkertijd wordt het belang ervan nog te weinig onderkend, volgens Diverzio, dat kansen ziet om de norm te verleggen met betrekking tot gezonde voeding in zorginstellingen. Diverzio organisatie heeft inmiddels honderd zorgaanbieders geholpen met het duurzamer en gezonder maken van voeding. Samen met DV&G wil de organisatie een opschaling van honderd naar tweehonderd zorgaanbieders realiseren.

Diverzio reikt zorginstellingen de handvatten aan om binnen een jaar de maaltijden flink te verbeteren in het programma 'Duurzaam en Gezond aan Tafel'. "En dat tegen lagere kosten, met minder verspilling en met een groter aandeel inkoop van duurzame producten", volgens Diverzio. Deelnemers leren over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Met behulp van een dashboard en persoonlijke coaching wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld.

Kostenbesparing

Uit de ervaringen van de honderd zorginstellingen die tot nu toe hebben meegedaan aan het programma blijkt dat het werkt, volgens Diverzio. Zo waarderen cliënten de maaltijd in een gemiddelde instelling na deelname aan het programma met een rapportcijfer 8 of hoger. Daarnaast is er 15 procent minder verspilling, een kostenbesparing van rond de 50.000 euro en 25 procent duurzame inkoop. Gezonde en duurzame voeding dragen bovendien bij aan onder meer een hogere levensverwachting van cliënten en een vermindering van het aantal ligdagen.

DV&G is "verheugd" over de samenwerking met Diverzio, volgens programmamanager Irene Mommers. Het programma van Diverzio heeft bewezen impact te hebben op diverse facetten van maaltijdwaardering tot verspillings- en kostenreductie. "De tijd is nu rijp voor een volgende stap: door samen te werken aan opschaling wordt het concept van Diverzio toekomstbestendig, robuuster en de maatschappelijke impact groter."

DG&V is geïnitieerd door BeBright en Rabobank. Onder de strategische partners bevinden zich onder andere de gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Zilveren Kruis en de Jaarbeurs. DG&V wordt ondersteund door de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht, maar is een landelijk programma dat ontstaan is vanuit de overtuiging van de initiatiefnemers dat voeding bijdraagt aan een vitaal en gezond leven en om die reden een prominente rol verdient bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen.