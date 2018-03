Achmea schrijft zwarte cijfers ondanks verlies zorgdivisie

Achmea heeft het jaar 2017 afgesloten met een winst van 216 miljoen euro. Daarmee schreef het concern weer zwarte cijfers nadat een jaar eerder nog een verlies van 379 miljoen euro resteerde, onder meer door grote hagelschade en eenmalige tegenvallers.

De verzekeraar wist de kosten structureel met 117 miljoen omlaag te krijgen en schroefde daarnaast zijn inkomsten uit premies voor zorg- en schadeverzekeringen op. De divisie voor zorgverzekeringen was evengoed nog verlieslatend, al waren de resultaten beter dan een jaar eerder.

Achmea kromp het personeelsbestand afgelopen jaar met zo'n achthonderd arbeidsplaatsen in tot bijna 14.500. Verder werden de IT-kosten teruggebracht.

Achmea maakte eerder al bekend het mes verder in het personeelsbestand te zetten. Tot 2020 voorziet de verzekeraar een banenreductie van nog zo'n tweeduizend man. Het bedrijf mikt op vijf zogeheten kernlocaties van waaruit het zijn werkzaamheden uitvoert. Dat zijn Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist.

Kostenreductie

Volgens topman Willem van Duin zijn afgelopen jaar belangrijke verbeteringen gerealiseerd in zowel dienstverlening als in de bedrijfsvoering. Volgens hem ligt Achmea voor op de geplande kostenreductie. Verder hield hij vast aan de eerdere doelen. Daarbij wil Achmea in 2020 een operationeel resultaat van 450 miljoen euro realiseren.

De kapitaalbuffer van de verzekeraar, berekend volgens de Europese norm (Solvency II), kwam uit op 184 procent. Dat betekende een stijging met 3 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder. Het eigen vermogen van Achmea nam met 167 miljoen euro toe tot 9,9 miljard euro. (ANP)