Groningen komt met nieuwe aanpak Wmo

Groningen start vanaf 2019 met een nieuwe aanpak voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de nieuwe aanpak is niet langer de zorgindicatie, maar de zorgbehoefte leidend. De gemeente wil bovendien minder aanbieders inschakelen voor het uitvoeren van Wmo-taken, waarvoor jaarlijks 14 miljoen euro beschikbaar komt.

Dit meldt RTV Noord.

De gemeente stelt momenteel geen limiet aan de kosten die gemaakt mogen worden door zorgaanbieders. Wel worden de zorgvragen gebundeld en voorzien van een prijs. Het is dan aan de zorgaanbieders om die zorgvragen binnen te hengelen. Als de zorgaanbieder vervolgens de zorg levert, wordt er een factuur gestuurd naar de gemeente.

Groningen wil af van die 'uurtje-factuurtje-financiering' op basis van de indicatie van een cliënt. In de nieuwe aanpak moet de zorgbehoefte leidend worden. Afhankelijk van de behoefte kan iemand dan meer of minder uur zorg krijgen dan in de huidige situatie de standaard is.

Er komt jaarlijks een gelimiteerd bedrag beschikbaar voor de uitvoering van Wmo-taken, veertien miljoen euro. Wethouder Ton Schroor (D66) denkt op die manier de zorgaanbieders te voorzien van een prikkel die ervoor moet zorgen dat de zorgkosten dalen.

Een nieuwe organisatie gaat de gemeente ondersteunen bij de uitvoer van de nieuwe aanpak, het Gebiedsondersteunend Netwerk (GON).