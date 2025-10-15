IGJ: Wmo-toezicht vraagt om meer transparantie

Transparantie van Wmo-toezicht door gemeenten blijft een uitdaging. Drie op de tien gemeenten maakt het Wmo-toezichtbeleid niet actief openbaar, bijna een vijfde maakt geen jaarverslag over het Wmo-toezicht. Ook is er bij gemeenten te weinig informatie beschikbaar over het toezicht dat zij houden nadat er een melding, klacht of signaal is binnengekomen over de uitvoering van de Wmo.

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de kwaliteit van het Wmo-toezicht. Verder kan de registratie van proactieve, reactieve bezoeken en rapporten professioneler, aldus de IGJ.

Transparantie blijft een uitdaging

Ten opzichte van 2023 voeren wel meer gemeenten proactief toezicht uit. Ook maken meer gemeenten de rapportages over proactief toezicht openbaar, maar dat moet volgens de IGJ nog beter. Dat geldt ook voor het openbaar maken van rapporten.

Bijna 20 procent van de gemeenten kan geen informatie geven over het aantal proactieve onderzoeken of toezichtrapporten. Ook de registratie van het aantal verplichte meldingen (van calamiteiten en geweld) is bij 20 procent van de gemeenten niet op orde. Verbetering van de registratie van proactief toezichtbezoeken, openbaarmaking van de rapporten en het aantal verplichte meldingen is bij deze gemeenten zeker mogelijk.

Bijna een vijfde van de gemeenten maakt geen jaarverslag over het Wmo-toezicht en een derde van de gemeenten maakt het jaarverslag niet openbaar. Het is ook niet vanzelfsprekend dat de gemeenteraad dit jaarverslag ontvangt.

Onafhankelijkheid in ontwikkeling

Voor het functioneren van toezicht is het essentieel dat de Wmo-toezichthouder het werk onafhankelijk en zelfstandig uit kan voeren. Het vastleggen van de onafhankelijkheid in een openbaar document en wat dit betekent voor de Wmo-toezichthouder moet nog beter, schrijft de IGJ. Bij een op de acht gemeenten is er sprake van functieverstrengeling door de toezichthouder. Dat is niet wenselijk. Gemeenten moeten deze situatie veranderen om de onafhankelijkheid te waarborgen.

De meeste gemeenten hebben keuzes gemaakt over hoe ze het Wmo-toezicht organiseren, of doen dat op de korte termijn. Ook hebben de meeste gemeenten hun toezichtbeleid officieel vastgesteld. Ongeveer driekwart van de gemeenten beschrijft in het beleid uit hoe ze er voor zorgen dat het toezicht daadwerkelijk onafhankelijk is. In bijna de helft van de gemeenten maakt de Wmo-toezichthouder zelf een werkplan.

Samenwerking

Het overgrote deel van de gemeenten werkt samen met andere gemeenten in het kader van het Wmo-toezicht. Er zijn veel verschillen in de manier waarop gemeenten met elkaar samenwerken en de mate van samenwerking. Gemeenten willen daarbij graag een betere samenwerking van de Wmo-toezichthouder met de IGJ.