Yvonne van Rooy vertrekt als NVZ-voorzitter

Yvonne van Rooy verlaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in december 2018. Dan zitten haar twee statutaire termijnen als voorzitter van de ziekenhuizenkoepel erop.

Voordat Van Rooy aantrad als voorzitter van de NVZ had zij reeds een lange loopbaan in de publieke sector achter de rug. Haar eerste baan na haar studie rechten was bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, tegenwoordig onderdeel van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ze vertrok naar Brussel in 1984 omdat ze namens het CDA werd gekozen tot lid van het Europees Parlement. Twee jaar later keerde ze terug naar Nederland, omdat ze gevraagd was om staatssecretaris van Economische Zaken te worden in het kabinet Lubbers II. Deze functie had ze opnieuw in Lubbers III.

Toen dit laatste kabinet viel, werd Van Rooy Tweede Kamerlid. Niet lang daarna werd ze weer staatssecretaris, omdat haar opvolger Piet Bukman van Economische Zaken naar Landbouw vertrok. Daarna nam ze weer enkele jaren plaats in de Tweede Kamer. In 1997 verliet ze Den Haag om universitair bestuurder te worden. In 2012 verruilde ze de hoogste functie aan de Universiteit Utrecht voor de hoogste functie bij de NVZ.

Stoppen met werken

Van Rooy wordt dit jaar weliswaar 67, maar van stoppen is voorlopig geen sprake, laat ze desgevraagd weten. “Ik blijf nevenfuncties uitvoeren en wellicht komt er een andere, interessante functie op mijn pad. Het is zeker niet mijn bedoeling om helemaal te stoppen met werken.”