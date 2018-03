Blokhuis wil kinkhoestvaccin voor zwangeren

Het kinkhoestvaccin moet aan alle zwangere vrouwen in Nederland worden aangeboden. Dat vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Voor de zomer moet duidelijk worden hoe het vaccin zou moeten worden verstrekt, en of het betaalbaar is.

Het is een ingewikkelde stap, zegt Blokhuis, omdat het Rijksvaccinatieprogramma nu gericht is op pasgeboren kinderen. De verstrekking van het kinkhoestvaccin aan alle zwangere vrouwen zou daarom "echt een andere tak van sport" zijn, stelt de staatssecretaris.

Of het vaccin daadwerkelijk aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden, hangt dus nog af van de uitvoerbaarheid en de kosten, aldus Blokhuis. Voor de zomer hakt hij de knoop door.

Vrouwen in verwachting kunnen er nu al zelf voor kiezen zich te laten vaccineren tegen kinkhoest, voor eigen rekening. Het vaccin kost zo’n 25 euro. Het kindje is dan meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. (ANP)