RIVM onderzoekt resistente bacteriën in verpleeghuizen

Het RIVM start een groot landelijk onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Bij 12 duizend bewoners in 300 verpleeghuizen wordt onderzocht of ze resistente bacteriën bij zich dragen. Het onderzoek is een opdracht van het ministerie van VWS.

Dat meldt het RIVM op 26 maart. Voor het onderzoek werkt het rijksinstituut samen met regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria.

Maatregelen



De verpleeghuizen voeren een groot deel van het onderzoek uit. De regionale zorgnetwerken coördineren het onderzoek in hun regio en zijn aanspreekpunt voor de verpleeghuizen. Het RIVM voert de landelijke coördinatie over het onderzoek en zorgt voor rapportage op landelijk, regionaal en verpleeghuisniveau. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Deelnemende verpleeghuizen krijgen hulp bij de aanpak van de situatie in hun huis.

Antibiotica

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica, al is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel dat zijn en hoe ze zich verspreiden. Besmetting met resistente bacteriën kan betekenen dat een ‘gewone’ infectie zoals een blaasontsteking, moeilijker kan worden behandeld. Daardoor zijn patiënten vaak langer of ernstiger ziek. Het gaat vooral om kwetsbare mensen, zoals ouderen in verpleeghuizen.