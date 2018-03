UMC Utrecht geeft openheid over fatale fout

Op vrijdag 13 april vindt bij het UMC Utrecht de eerste jaarlijkse lezing over 'Open disclosure after serious harm' plaats. Tijdens deze lezing vertellen een patiënt en haar artsen over de nasleep van een ernstige medische fout tijdens de behandeling.

"Dit is de eerste keer dat een patiënt en de artsen verantwoordelijk voor haar behandeling in de nasleep van een ernstige medische fout de handen ineenslaan, zodat hun verhaal een les kan zijn in hoe (niet) moet worden gehandeld als er iets fout gaat", aldus de initiatiefnemers van de lezing.

De lezing gaat over patiënt Adrienne Cullen. In 2011 kwamen de resultaten van een weefselonderzoek waaruit bleek dat zij baarmoederhalskanker had, niet bij haar arts in het UMC Utrecht terecht. Twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen had de kanker zich al uitgezaaid, met fatale gevolgen voor de patiënt. Cullen is nu terminaal ziek.

Openheid

Het UMC Utrecht wil openheid geven over wat er destijds is gebeurd en wat er zich in de nasleep van dit voorval heeft afgespeeld. Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, gaf in november 2015 toe dat "mevrouw Cullen geen enkele steun heeft gekregen van het ziekenhuis. Onze eerste prioriteit is de zorg en ondersteuning van onze patiënten, vooral als er onverwachts iets fout gaat. Het verhaal van mevrouw Cullen laat zien dat we hierin gefaald hebben."

Cullen geeft de lezing samen met haar behandelend gynaecoloog uit die periode, Huub van der Vaart, en hoofd van de afdeling Gynaecologie Arie Franx. Samen kijken de drie terug op wat er mis ging en wat er zich sindsdien heeft afgespeeld. Ze beschrijven de gevolgen die het heeft gehad op hun privéleven en hun werk en vertellen waarom ze vastbesloten zijn om de manier waarop ernstige fouten door ziekenhuizen worden afgehandeld aan de kaak te stellen.