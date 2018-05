Big data kan afweerreactie voorspellen

Big data kan aanwijzen wie ziek wordt en wie niet. De sleutel ligt in het combineren van genetische en niet-genetische factoren. Onderzoekers kunnen nu variaties in de werking van het afweersysteem voorspellen.

Door genetische en niet-genetische informatie in een computermodel te stoppen, konden onderzoekers van het UMCG en Radboudumc van tevoren zien of proefpersonen een goede afweerreactie ontwikkelen tegen bepaalde infecties. De resultaten van hun onderzoek zijn op 21 mei gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Immunology.

Afweerreactie

De onderzoekers namen bij vijfhonderd proefpersonen bloedcellen af en infecteerden die met bacteriën, schimmels en virussen. De mate van afweer vergeleken ze met een grote hoeveelheid medische gegevens van de proefpersonen, zoals genetische aanleg, cholesterol en stofwisseling. De genetische aanleg bleek de belangrijkste factor om een goede afweerreactie aan te maken, maar ook de niet-genetische factoren spelen een grote rol. De onderzoekers hebben een rekenmodel ontwikkelt om het voorkomen van ziekten per individu te voorspellen. Zij willen dit de komende jaren gaan testen op grotere populaties gezonde vrijwilligers.