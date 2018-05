Ontwikkelaars bouwen Valkenburgse kerk om tot gezondheidscentrum

Vastmed Valkenburg BV gaat de Nieuwe Kerk in Valkenburg kopen om er een gezondheidscentrum in te beginnen. De kerk wordt grondig verbouwd, maar het gebouw blijft gehandhaafd. Er komen huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek in en dan blijft er ruimte over voor andere bedrijven in de gezondheidszorg.

Dat melden Vastmed en ontwikkelaar Henri Spronck aan de lokale omroep Valkenburg. In het nieuwe gezondheidscentrum zal ruimte zijn voor het geven van voorlichting over gezonde voeding en beweging, trainingen voor mantelzorgers en cursussen en workshops op het gebied van yoga, meditatie, gezonde levensstijl, coaching en mindfulness.

Artsenpraktijk

Het kerkbestuur en de samenwerkende Kerken aan de Geul hebben al ingestemd. Alleen Bisdom Roermond moet de verkoop van de Nieuwe Kerk alias de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk nog goedkeuren. De kerk is gebouwd in 1960 en gesloten in 2016. Daarvoor stond er op het perceel een villa met een artsenpraktijk. Daarmee is de cirkel weer rond, aldus Vastmed.