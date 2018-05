Haaglanden MC start spreekuur voor angstige zwangeren

Als eerste ziekenhuis in Nederland is Haaglanden Medisch Centrum Westeinde een spreekuur gestart voor angstige zwangere vrouwen. Die is bedoeld voor vrouwen die eerder een traumatische bevalling hebben gehad, of nare seksuele ervaringen.

Dat meldt Haaglanden MC op 24 mei op haar website. Vrouwen met trauma’s, bijvoorbeeld omdat een eerdere bevalling heel pijnlijk was of met veel bloedverlies, kunnen in gesprek met zorgverleners om te kijken hoe de angst kan worden weggenomen. Als het nodig is wordt daarvoor EMDR-therapie ingezet.

Innovaties

Naast het ángstspreekuur’ heeft Haaglanden MC al meerdere innovaties in de geboortezorg doorgevoerd. Zo introduceerde Haaglanden in 2016 de verloskundearts, een in het HMC geschoolde arts die de basiszorg doet bij zwangeren met een complexe zorgvraag. Die zorg wordt in de rest van Nederland door verloskundigen gedaan.

Sociaal gebied

Verder heeft de polikliniek Verloskunde van haaglanden een sociaalmaatschappelijk verpleegkundige in dienst. Die ziet alle zwangeren en signaleert eventuele problemen op psychisch, sociaal of financieel gebied. Als het nodig is kan de poli die vrouwen doorverwijzen, zodat de gezondheidsrisico’s voor moeder en kind zo klein mogelijk blijven.