Treant-personeel kondigt acties aan

Personeelsleden van de Treant Zorggroep gaan vanaf begin volgende maand actievoeren in de drie ziekenhuizen. Dat is op 24 mei besloten tijdens een bijeenkomst met de vakbonden in Borger, zo meldt RTV Drenthe. Treant zegt met de bonden in gesprek te willen gaan.

De bijeenkomst werd bijgewoond door zo’n honderd mensen. Hoe de acties er precies uit gaan zien wil Harma Schrage van vakbond FNV Zorg & Welzijn niet zeggen tegenover RTV Drenthe, maar volgens de vakbondsvertegenwoordiger zal de patiënt er geen last van hebben. Volgens personeelsleden is er onduidelijkheid over het schrappen van de honderd banen in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Ook weten de werknemers niet wat de beoogde verplaatsing van acute kindergeneeskunde en verloskunde naar Emmen voor hen zal betekenen

Angstcultuur

Naast de onduidelijkheid is er volgens Hillebrandt Aardema van vakbond CNV sprake van een angstcultuur. Zo zouden werknemers die hun onzekerheid via social media deelden op het matje zijn geroepen door hun leidinggevenden. De vier vakbonden die de bijeenkomst in Borger hadden georganiseerd willen op korte termijn opnieuw met de raad van bestuur van Treant in gesprek. "De mensen willen duidelijkheid en willen serieus genomen worden", aldus Schrage tegenover RTV Drenthe.

Sluiting

De raad van bestuur van Treant wil op korte termijn in gesprek met de vakbonden. “We begrijpen heel goed dat medewerkers zich zorgen maken. Het feit dat zo’n honderd van de ruim 6500 medewerkers actie wil voeren laat dat ook zien”, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. Treant stelt dat het mogelijk is om de organisatie weer gezond te maken zonder dat er gedwongen ontslagen vallen. Voor wat betreft de voorgenomen sluiting van de klinische afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde worden de gevolgen voor het personeel nog uitgewerkt. Van de Wiel: “We staan met de rug tegen de muur. We hebben simpelweg te weinig kinderartsen. We willen snel duidelijkheid geven, maar zorgvuldigheid gaat echt voor snelheid. Het gaat bovendien om een voorgenomen besluit, ook de ondernemingsraad en cliëntenraad buigen zich er nog over.”

Van een angstcultuur wil Van de Wiel niets weten. “Die term hoor ik al sinds ik bij Treant werk, ik kijk er genuanceerder tegenaan. Wel zullen we moeten accepteren dat er zaken

moeten veranderen om de zorg voor onze regio te kunnen behouden. Nietsdoen en moeilijke besluiten uitstellen is geen optie."