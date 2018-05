AMC en Cordaan starten spoedkliniek voor ouderen

Het AMC, Cordaan en zorgverzekeraar Zilveren Kruis starten in Amsterdam Zuidoost een zogenaamde wijkkliniek. Dat is een spoedkliniek voor ouderen. Het ‘miniziekenhuis’ heeft geen ok of SEH, maar is bedoeld voor patiënten met bijvoorbeeld longontsteking, ontregelde diabetes en hartfalen. Vanaf volgende maand kunnen er patiënten terecht.

Dat meldt dagblad Het Parool op 27 mei. De spoedkliniek voor 65-plussers in het voormalig verpleeghuis Eben Haëzer in Amsterdam Zuidoost krijgt 24 bedden. Het initiatief komt van Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het AMC.

Experiment

Het verschil met een eerstelijnsverblijf (ELV) is dat die patiënten opneemt die voor of na een operatie moeten aansterken of herstellen. De wijkkliniek neemt ouderen met acute problemen op. Het team bestaat uit klinisch geriaters en internisten-ouderengeneeskunde van het AMC en verpleegkundigen van Cordaan. Het is de bedoeling om de SEH’s in Amsterdam met twintig procent te ontlasten, het aantal heropnames in ziekenhuizen te halveren en de uitstroom naar verpleeghuizen te minimaliseren.

Het eerste halfjaar komen de patiënten eerst nog via de spoedeisende hulp van het AMC. Daarna moeten ook huisartsen gaan verwijzen. Het experiment met de wijkkliniek duurt in ieder geval drie jaar. Zolang wordt het ook medegefinancierd door de NZa.