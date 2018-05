Werknemers umc's gaan actievoeren

Werknemers van universitair medische centra gaan actievoeren omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn vindt dat de werkgevers van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zich in het overleg onwrikbaar hebben opgesteld.

Merlijn zegt dat de NFU niet tegemoet wil komen aan de eisen voor onder meer marktconforme loonsverhogingen. Ook had de bond ingezet op goede afspraken over de aanpak van de werkdruk. "Mede door openstaande vacatures is de werkdruk ongekend hoog wat door de vergrijzing nog meer zal toenemen", stelt de FNV. Om uitval en verzuim te voorkomen, wil de bond goede regelingen treffen voor avond- en nachtdiensten en andere onregelmatige diensten.

Merlijn laat weten dat de acties nog moeten worden uitgewerkt. "Maar de tijd van flyeren en het aanbieden van handtekeningen is voorbij. Er komen acties waar mensen last van hebben. Daarbij zou je kunnen denken aan het draaien van zondagsdiensten of het uitstellen van niet-noodzakelijke behandelingen." (ANP)