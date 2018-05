Isala en Gelre ziekenhuizen werken samen aan kankerzorg

Isala en Gelre ziekenhuizen gaan verder samenwerken op het gebied van oncologische zorg. Hiertoe hebben de organisaties op 25 mei een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Beide ziekenhuizen werken al sinds 2016 samen in het Regionaal Oncologisch Netwerk om de (specialistische) oncologische zorg in de regio blijvend te kunnen bieden. De samenwerking vloeide voort uit landelijk beleid dat tot doel heeft om complexe zorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Isala en Gelre ziekenhuizen spraken onder meer af dat alle slokdarm- en maagoperaties in Gelre Oncologisch centrum in Apeldoorn plaatsvinden en de alvleesklier-, galweg- en leveroperaties in het Isala Oncologisch centrum in Zwolle. Patiënten kunnen daarbij in hun eigen ziekenhuis terecht voor onderzoeken, diagnose en de voor- en nabehandelingen van complexe tumoren. De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgtrajecten. Ook de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (MDO) vinden gezamenlijk plaats.

Samenwerken

In de afgelopen twee jaar zijn de ziekenhuizen op steeds meer terreinen gaan samenwerken. Zo wordt inmiddels samengewerkt op het gebied van tumoren van het spijsverteringsstelsel, urologische oncologie, neuro-oncologie en hematologie. Deze ontwikkelingen vroegen volgens de ziekenhuizen om een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst.