Chirurgen UMC Utrecht opereren in het Alexander Monro

Chirurgen van het UMC Utrecht hebben voor het eerst patiënten met borstkanker geopereerd in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven. Het AMZ fungeert nu als extra operatielocatie van het UMC Utrecht. De operaties zijn de volgende stap in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen.

De chirurgen opereren in het AMZ patiënten die in het UMC Utrecht onder behandeling staan. Het gaat hierbij om patiënten die voorspelbare borstkankerzorg nodig hebben. "Door de samenwerking kunnen we patiënten sneller en beter helpen en bieden we de beste zorg op de juiste locatie", zegt Mirjam van Velthuizen, lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) en het UMC Utrecht werken sinds 2016 samen op het gebied van hoogwaardige borstkankerzorg en innovatieve academische zorg. De samenwerking is wegens wederzijdse tevredenheid uitgebreid. "Het is mooi om te zien dat onze samenwerking nu ook in de operatiekamers merkbaar is", zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis. "Dit is ook een logische beweging in de ambitie van het AMZ om met meer ziekenhuizen samen te gaan werken."

Samenwerking

De samenwerking tussen de zorginstellingen richt zich niet alleen op borstkankerpatiënten die ook complexe andere aandoeningen hebben, maar ook op specifieke ontwikkelingen in het verloop van de borstkanker waarvoor academische zorg de beste mogelijkheden biedt. Ook wordt de bijdrage in de vorm van wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het UMC Utrecht maximaal beschikbaar gesteld voor alle patiënten.