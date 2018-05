Oppositie kritisch over aanpak regeldruk zorg

Het kabinet heeft steun voor zijn actieplan om de regeldruk in de gezondheidszorg aan te pakken, maar een deel van de oppositie is wel sceptisch over de uitkomst. Partijen als SP en GroenLinks wezen er woensdag in een debat met de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op dat ook eerdere kabinetten hebben beloofd de regeldruk te verminderen, zonder dat dat veel resultaat had. Volgens Bruins is scepsis uit den boze. Het actieplan kan alleen slagen als alle betrokkenen volop meewerken, zei hij.

Het kabinet heeft samen de gezondheidszorg afspraken gemaakt over het snoeien in de regels. Dat moet leiden tot minder administratieve rompslomp voor zorgverleners, zodat die meer tijd hebben voor hun eigenlijke werk.

Maar Maarten Hijink (SP) vreest dat bij conflicten tussen zorgverleners en verzekeraars de minister geen knopen kan doorhakken. Volgens Fleur Agema van de PVV leidt het actieplan ertoe dat wel de kleine dingen worden aangepakt, maar dat de grote blijven liggen.



Het debat werd bijgewoond door een grote groep fysiotherapeuten. Zij willen dat er haast gemaakt wordt bij het wegwerken van de regeldruk en boden een petitie aan om hun eisen kracht bij te zetten. Volgens de actievoerders hebben fysiotherapeuten steeds minder tijd voor patiënten vanwege de 'onzinnige regeldruk'. (ANP)