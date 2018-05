Extra ambtenaren voor zorgtaken Eindhoven

De gemeente Eindhoven gaat miljoenen euro’s extra uitgeven om grip te krijgen op Jeugdzorg en de Wmo. Dat geld gaat naar nieuwe ambtenaren, zowel tijdelijke als vaste krachten.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad op 30 mei. Voor 2018 en 2019 wordt 1,25 miljoen extra uitgetrokken voor extra werving en inhuur. Daarnaast maakt Eindhoven 2,5 miljoen euro vrij voor ambtenaren die op meerdere terreinen actief zullen zijn. Daardoor kan de gemeente niet bezuinigen op huisvesting, wat ze oorspronkelijk van plan was.

Reorganisatie

In Eindhoven is de jeugdzorg in de afgelopen vier jaar met 51 procent gegroeid en de Wmo-zorg met een kwart. Tegelijkertijd heeft de gemeente een rigoureuze reorganisatie doorgevoerd, waardoor honderden functies zijn wegbezuinigd, met name in het sociaal domein. Dat leidde onder andere tot onderbezetting op de afdeling inkoop.



Met extra capaciteit hoopt Eindhoven snel een sluitend systeem te hebben waarin indicaties door WIJEindhoven en andere verwijzers, facturen en uitbetalingen elke maand kunnen worden gevolgd.