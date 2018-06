Raad van toezicht Oogziekenhuis Rotterdam heeft nieuwe voorzitter

Piet Batenburg is op 23 mei aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij vervangt Jacob van der Goot, die aftreedt vanwege het aflopen van zijn termijn.

Batenburg is sinds augustus 2008 voorzitter raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Santeon, lid raad van toezicht Meetbaar Beter en sinds september 2016 voorzitter raad van toezicht Nierstichting Nederland. "Met zijn brede ervaring in de curatieve zorg en ervaring als toezichthouder bij andere zorginstellingen heeft het Oogziekenhuis met Piet Batenburg een kundige voorzitter die het Oogziekenhuis Rotterdam als specifiek topzorginstituut in de oogheelkunde op waarde weet te schatten", aldus het ziekenhuis.

Vicevoorzitter

Het Oogziekenhuis verwelkomt ook Michiel van Dorst in de raad van toezicht. Hij treedt toe als lid en vicevoorzitter van de raad. Van Dorst is CEO bij Luchtverkeersleiding Nederland. Zijn komst past volgens het Oogziekenhuis goed binnen de strategie van de organisatie waarin veel wordt geleerd van innovaties en ontwikkelingen uit andere industrieën.