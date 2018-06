Aantal zzp'ers in verpleging en verzorging stijgt fors

Het aantal zelfstandig werkende verpleegkundigen en verzorgenden neemt de laatste jaren explosief toe. Vorig jaar zijn er ongeveer drieduizend voor zichzelf begonnen.

Het totaal aantal zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden is nu ongeveer dertigduizend en ieder jaar groeit dit met ongeveer tien procent, zo blijkt uit onderzoek van SoloPartners, de branchevereniging van zelfstandige zorgverleners.

Flexibiliteit

Het zijn vooral ervaren krachten die kiezen om als zzp'er aan de slag te gaan. De drijfveren om voor zichzelf te gaan beginnen zijn vooral behoefte aan flexibiliteit en vrijheid. Vanwege de krappe arbeidsmarkt kunnen ze meteen aan de slag. Tweederde van de groep zelfstandigen laat zich door een bureau bemiddelen. En groot deel van de groep wordt ingezet als flexibele schil bij organisaties.

Wkggz

In totaal zijn er ongeveer 127 duizend zzp'ers in de zorg, zo blijkt uit een telling van Wkggz-plichtige eenmanszaken in het register van de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen onder meer fysiotherapeuten, huisartsen, verzorgenden en verpleegkundigen. In 2017 kwamen er iets meer dan viertienduizend eenmanszaken in de zorg bij. Dat is een stijging van twaalf procent.