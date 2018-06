Bouw Medisch Centrum in Vlaardingen mag door gaan

De bouw van medisch centrum Hoogleede in Vlaardingen kan doorgaan. Zo heeft de rechtbank Rotterdam op 1 juni bepaalt. De rechter geeft de omwonenden geen gelijk in hun verzet tegen de komst van het MC.

Dat meldt het AD op 1 juni. De aannemer begint op 11 juni met hijen. Volgens planning is het pand in maart 2019 klaar. Het komt op de plek van het oude Holy Ziekenhuis. In het complex gaan zich huisartsen, specialisten en een apotheek vestigen.

Vergunning

Omwonenden kwamen tegen de bouw van het MC in opstand omdat zij een te grote parkeerdruk en grotere verkeersonveiligheid vrezen. Voor de rechter probeerden zij de vergunning ongedaan te laten maken. Maar dat vindt de rechter te ver gaan. Wel moet de gemeente de vergunning aanscherpen op openingstijden.

Het is de tweede keer dat het medisch centrum gelijk kreeg van de rechter, maar er loopt nog steeds een bodemprocedure bij de Rotterdamse rechtbank.