Peter van der Meer gaat toezien op Saltro

Peter van der Meer is toegetreden tot de raad van toezicht van Diagnostisch Centrum Saltro. Hij volgt Guido van der Locht op, die per 1 februari is afgetreden.

Dat meldt Saltro op 4 juni in een persbericht. Naast Peter van der Meer bestaat de rvt van Saltro nu uit voorzitter Paul Stamsnijder, vicevoorzitter Toosje Valkenburg, Erna Baars en Patrick Bindels.

Financiën

Van der Meer is 55 jaar. Nu is hij voorzitter van de raad van bestuur bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Hiervoor heeft hij onder meer gewerkt als bestuurder bij Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Van der Meer is geschoold in accountancy en behaalde zijn doctoraal informatiemanagement aan Universiteit Nyenrode. In zijn rol als toezichthouder bij Saltro richt Van der Meer zich vooral op financiën en ICT.

Vanwege de nieuwe functie van Guido van der Logt als CFO bij Careyn, heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld voor de rvt van Saltro.