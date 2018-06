Koningin Máxima opent Centrum voor Kinderoncologie

Koningin Máxima opent dinsdagmiddag het nieuwe gebouw van Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Daar wordt onderzoek en zorg ten bate van kinderen met kanker samengebracht, zodat dat werk beter kan worden uitgevoerd dan wanneer dit verspreid over het land wordt gedaan. Ook kan kennis beter worden uitgebouwd.

Het gebouw herbergt ook zogenoemde ouder-kind kamers waar ouders en kinderen bij elkaar kunnen zijn. De ruimtes beschikken over diverse voorzieningen.

Ieder jaar krijgen bijna zeshonderd kinderen in Nederland kanker en sommige vormen van kinderkanker komen maar een keer of vijf per jaar voor. Eén op de vier patiëntjes bezwijkt aan de ziekte. Plannen voor één nationaal kinderoncologisch centrum ontstonden al meer dan tien jaar geleden, onder meer bij ouders van kinderen met kanker.

Onderzoek en behandeling werd gedaan in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Met die versnippering van kennis en ervaring is het gedaan, terwijl er ook nog financiële voordelen zijn.

Populaire dj's

Bij de opening zijn ook de populaire dj’s Sunnery James en Ryan Marciano aanwezig, die ambassadeur worden voor het Prinses Máxima Centrum. "Elk jaar krijgen 600 kinderen kanker. Wij hebben zelf kinderen. Wij voelden ons meteen aangesproken", zei Ryan Marciano in het televisieprogramma Jinek. (ANP)