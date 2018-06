'Digitale sofa' biedt online ggz zonder wachttijden

Mensen met psychische problemen kunnen terecht bij DiSofa, dat de behandeling volledig online aanbiedt. Nederlandse GZ-psychologen in binnen- en buitenland behandelen Nederlandse cliƫnten direct, zonder de wachttijden die er wel zijn in veel reguliere ggz-instellingen.

Vernieuwer en ziekenhuisapotheker Joris Arts heeft DiSofa opgericht. DiSofa is afgeleid van digitale sofa. Het is niet de eerste organisatie die een behandeling aanbiedt die volledig online is, Parnassia had de primeur al. DiSofa gaat wel een stap verder en belooft een flexibele toegang tot hulp. Arts: "Cliënten kunnen via telefoon, tablet of computer 24/7 inloggen, en afspreken met de psycholoog wanneer het hen uitkomt. Doordat wij ook GZ-psychologen in dienst hebben in andere tijdzones, is 'tijd' een flexibel begrip voor DiSofa."

Zorgverzekeraars

DiSofa biedt online hulpverlening, die volgens Arts vergoed wordt door zorgverzekeraars, aan Nederlanders met psychische problemen. De behandeling wordt altijd door GZ-psychologen uitgevoerd en kan direct van start gaan. De behandelaar runt als het ware een eenmanspraktijk, volgens Arts. De GZ-psychologen worden ondersteund door een backoffice, maar zijn het enige aanspreekpunt voor de klant. Behandelaars worden geselecteerd op een 'flexibele en servicegerichte invulling van hun deskundigheid'.

De behandeling vindt 100 procent online plaats. Gesprekken tussen cliënt en behandelaar vinden via video-consults plaats. Er zijn geen fysieke ontmoetingen of een gebouw waar de behandelaars samenkomen. “Dit is ook niet nodig en draagt bij aan het terugdringen van kosten”, aldus Arts. DiSofa richt zich in eerste instantie op generalistische basis-ggz voor volwassenen, maar zal uitbreiden met een aanbod voor specialistische ggz.

Personeelstekorten

Het idee voor DiSofa ontstond een klein jaar geleden. "Bestuurder Marijke van Putten van GGZ Noord-Holland-Noord wilde een digitale dienst ontwikkelen om wachtlijsten te verkorten en personeelstekorten op te lossen", zegt Arts. Zij had een kleinere organisatie voor ogen, waarin flexibeler kan worden gemanoeuvreerd dan in een grote ggz-instelling.

Van Putten vroeg Arts, GZ-psycholoog Bart Vemer en Niek Kuijper, manager marketing & communicatie van GGZ NHN, om dit idee tot leven te wekken. En zo geschiede. DiSofa is formeel een onderdeel van GGZ NHN maar opereert volgens Arts autonoom.