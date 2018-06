Treant care vangt verlies van ziekenhuizen weer op

Treant Zorggroep heeft vorig jaar een winst geboekt van 419 duizend euro. Het positieve resultaat is te danken aan de ouderenzorg van Treant. De drie ziekenhuizen leden samen een verlies van 5,2 miljoen euro.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de Treant Zorggroep. Het is het vierde jaar op rij dat de care-tak het verlies bij het Scheper ziekenhuis in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal moet goedmaken. Vorig jaar sloten de ziekenhuizen af met een verlies van 5,3 miljoen, maar de gehele zorggroep boekte toen een resultaat van 807 duizend. “De zorgwekkende cijfers zijn helaas nog niet verbeterd, maar voor 2018 is een gedegen plan van aanpak vastgesteld om aan het eind van dat jaar positief uit te komen”, aldus de raad van bestuur van Treant.

Reorganiseren

Het afgelopen jaar heeft Treant de klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde in de ziekenhuislocatie Scheper moeten sluiten wegens personeelstekort. Daarnaast reorganiseert Treant door de IC-zorg in Emmen in te richten met twee Acute Zorg Afdelingen op de andere locaties. Ook andere complexe zorg wordt geconcentreerd.

Winsten

De andere ziekenhuizen in Noord-Nederland deden wel goede zaken. Isala in Zwolle en Meppel maakte een winst van 4,1 miljoen euro. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen behaalde een positief resultaat van 3,8 miljoen euro. Het Ommelander ziekenhuis in Groningen boekte een winst van 3,5 miljoen euro en het Martini zelfs 13,5 miljoen. Het UMCG deed het boven verwachting goed door 27,9 miljoen in de boeken te schrijven.

Afkoopsommen

Treant Zorggroep nam eind 2016 afscheid van twee bestuurders, Marcel Kuin en Guus Bruins. In Treants jaarrekening staan geen grote afkoopsommen. Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel verdiende volgens de jaarrekening 229 duizend euro, Bruins verdiende nog 78 duizend en Kuin 36 duizend euro.