Zorgrobot gaat helpen op kinderpoli MMC

Het Máxima Medisch Centrum gaat zorgrobot Pepper, die al eerder werd ingezet om patiënten te ontvangen, nu ook gebruiken op de kinderpoli. Hij gaat ook educatie geven. Met een quiz en filmpjes leren kinderen op een leuke manier wat zij kunnen doen om hun problemen te verhelpen. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De informatie die Pepper op deze interactieve manier geeft, wordt veel beter onthouden.

Dat meldt het Máxima Medisch Centrum (MMC) op 5 juni. Pepper is een sociale robot speciaal ontwikkeld voor zorgtaken zoals het begroeten van bezoekers, het geven van instructie en het bieden van ondersteuning.

Meerwaarde

Tijdens een pilot van vier maanden bekijkt het MMC samen met het Catharina Ziekenhuis welke meerwaarde de humanoïde robot kan bieden in het geven van voorlichting en instructie aan patiënten. Zo wordt een repeterend deel van het werk van de verpleegkundige overgenomen.

Interactiever

Als de pilot op de kinderpolikliniek goed is afgerond, zal de robot ook ingezet worden op de kinderdagbehandeling en voor oudere patiënten in MMC. Ook wordt onderzocht op Pepper nog interactiever kan worden en kan reageren op het kind of controleren of alles begrepen is.