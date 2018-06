Zuyderland boekt weer positief resultaat

Zuyderland heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro, nadat een jaar eerder nog bijna 12 miljoen euro verlies werd geleden. Zuyderland Medisch Centrum noteerde vorig jaar nog wel een verlies van zo’n 700 duizend euro, zo blijkt uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag.

Het Zuyderland Medisch Centrum deed het in 2017 op financieel vlak wel veel beter dan een jaar eerder. Het ziekenhuis sloot 2016 af met een negatief resultaat van 14,2 miljoen euro. Hierop kwam Zuyderland Medisch Centrum met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Er werd onder meer gekort op personeelskosten, investeringen en materiële uitgaven. Het doel van de maatregelen was om Zuyderland Medisch Centrum 2017 met een zo klein mogelijk negatief resultaat te laten afsluiten.

Het organisatieonderdeel Zuyderland Care, bestaande uit zorgcentra, hospices, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en huishoudelijke hulp, noteerde in 2017 een positief resultaat van 3,2 miljoen euro. Een jaar eerder eindigde dit organisatieonderdeel nog ruim 2,2 miljoen euro in de plus.

Vertrouwen

Roel Goffin, lid van de raad van bestuur, laat weten blij te zijn met het resultaat in 2017. "De maatregelen voor het ziekenhuisonderdeel, hoewel pijnlijk, hebben goed uitgepakt. De financiële ontwikkeling van Zuyderland in zijn geheel is in 2017 zelfs iets beter dan verwacht. We gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet."