Met vrouw aan het roer wordt klinisch onderzoek beter

Geneeskundige studies waarbij de junior onderzoeker een man is en de verantwoordelijke senior onderzoeker een vrouw, hebben vaker (20,5 procent) voldoende statistische bewijskracht vergeleken met alle andere geslachtscombinaties (13 procent). Dit blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam dat is gepubliceerd in eLife.

Betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek is belangrijk omdat artsen hun beslissingen baseren op de uitkomsten van dat onderzoek. Voor betrouwbare resultaten is essentieel dat het onderzoek voldoende statistische power heeft, zoals onderzoekers dit noemen. Met andere woorden: er moeten voldoende patiënten aan een onderzoek meedoen om aan te kunnen tonen of een behandeling wel of niet werkt. Doen er te weinig patiënten mee, dan is er veel ruimte voor toevalstreffers.

Omdat er veel variatie is in de mate van power van klinische studies, hebben de wetenschappers onderzocht in meer dan 30 duizend klinische studies of de power verschilt tussen mannelijke en vrouwelijke onderzoekers. Wat blijkt: studies met een combinatie van een mannelijke eerste auteur (meestal de junior onderzoeker) en een vrouwelijke laatste auteur (meestal de hoogleraar of verantwoordelijke senior onderzoeker) hebben beduidend hogere statistische bewijskracht vergeleken met alle andere geslachtscombinaties.

Gemengde onderzoeksgroepen

Waaróm onderzoeken onder leiding van vrouwen beter scoren in statische power hebben de onderzoekers van het UMC en de VU niet kunnen valideren met de beschikbare gegevens. Wel is al langer bekend dat gemengde onderzoeksgroepen productiever en effectiever kunnen zijn, maar dit past niet helemaal bij de studieresultaten omdat de combinatie vrouw als eerste auteur en man als laatste auteur niet vaker leidde tot voldoende statistische power in klinisch onderzoek.

De bevindingen lijken volgens de onderzoekers wel te suggereren dat diversiteit in geslacht binnen onderzoeksgroepen en op universiteiten belangrijk is. Daarnaast zou de aanwezigheid van voldoende vrouwen op senior posities in de uitvoering van klinische studies kunnen leiden tot beter wetenschappelijk onderzoek. Het project is onderdeel van het NWO ZonMw-programma Bevorderen Verantwoord Onderzoek.

Overigens zijn alle auteurs van het artikel man, ook de eerste en laatste auteur.