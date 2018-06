Dichterbij ontsluit 450 e-health-toepassingen voor hele zorgsector

Gehandicaptenzorgorganisatie Dichterbij heeft een platform gelanceerd met 450 e-health-toepassingen. Die is bedoeld voor eigen medewerkers, andere organisaties in de sector en individuele gebruikers.

Dat meldt Dichterbij op 6 juni. Nog niet eerder zijn in Nederland zoveel toepassingen bij elkaar op een platform gezet. Ze zijn te selecteren op hulpvraag, maar ook op type en prijs. Iedere toepassing is voorzien van een compacte beschrijving om snel de toepassing en het nut te kunnen doorgronden.

Toepassingen

Technologische oplossingen kunnen een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven van cliënten, stelt Dichterbij. Maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Het aanbod aan e-health toepassingen is enorm, maar versnipperd. Voor zorgmedewerkers is het niet te overzien wat er allemaal op de markt is en wat wel en wat niet werkt.



Een team van specialisten en mensen met veel ervaring op het gebied van techniek en ehealth bij Dichterbij heeft daarom de afgelopen maanden hard gewerkt om de grote hoeveelheid zinvolle toepassingen bij elkaar te brengen en online te ontsluiten. Het gaat om apps, websites en fysieke toepassingen, zoals hulpmiddelen om zelfstandiger te zijn, om mensen die niet kunnen praten een stem te geven, die beweging stimuleren of mensen een leuke en zinvolle daginvulling geven.



Dichterbij blijft het platform regelmatig aanvullen met nieuwe toepassingen. De organisatie roept iedereen op om daarvoor bijdragen en tips te geven.