Ouderen genezen minder snel van een depressie

Ouderen genezen slechter van een depressie. Na twee jaar is twee op de drie jongeren van zijn depressie af, bij veertigplussers is dat slechts de helft. Dat concluderen wetenschappers van het VUmc in een eerste studie naar het effect van leeftijd op de ziekte in Trouw.

In de studie, verschenen in het medisch vakblad The Lancet Psychiatry, volgden zij twee jaar lang duizend patiënten in de leeftijd van 18 tot 88. Het grootste verschil zat tussen de jongste groep (tot dertig) en de oudste groep (vanaf zeventig). De zeventigplussers kampten ten minste driekwart van de tijd met de klachten.

Volgens de onderzoekers van het VUmc, dat donderdag met het AMC is gefuseerd tot Amsterdam UMC, zijn er geen concrete oorzaken voor het verschil aan te wijzen. "Het kan erop wijzen dat depressie als ziekte bij het ouder worden een andere vorm krijgt, waarbij standaardbehandelingen minder goed kunnen werken", aldus Roxanne Schaakxs. (ANP)