Helft van psychiaters bij Lentis vertrokken

De afgelopen drie jaar zag Lentis 37 psychiaters vertrekken. Dat is bijna de helft van het aantal psychiaters dat de ggz-instelling in haar bestand had. Ze vertrekken uit onvrede met het beleid van Lentis of om zich in te laten huren als zelfstandig behandelaar.

Vorig jaar nog maakte Lentis bekend het tekort aan psychiaters, dat overal in de ggz heerst, juist tegen te gaan met vaste contracten. Van de 82 psychiaters die voor de ggz-instelling werkten, worden er nu 26 als zzp’er ingehuurd, zo meldt RTV Noord. Lentis is daar niet blij mee, maar ziet het als voldongen feit.

Ambulant

Daarnaast is een aantal psychiaters het niet eens met het beleid van Lentis en hoe de zorg is georganiseerd, constateert bestuursvoorzitter Martin Sitalsing. Meerdere behandelaars kunnen zich niet vinden in het feit dat de ggz-instelling steeds meer ambulante zorg levert. Ook heeft een deel van de psychiaters moeite met de crisisdienst, waarbij ze 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn.



Lentis ziet nog geen kortetermijnoplossingen voor het probleem, maar ziet het aantal vertrekkende psychiaters nu wel stabiliseren.