AAG werkt samen met CFP om zorgvastgoed te verduurzamen

AAG en Corporate Facility Partners (CFP) bundelen de krachten om zorgorganisaties inzicht te geven in besparings- en verduurzamingsmogelijkheden van gebouwen. De partijen hebben samen de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van het vastgoed in de zorgsector.

AAG adviseert zorgorganisaties over de financiering, digitalisering van HR-processen, ICT-oplossingen, maar ook over managementstructuren, vastgoedconcepten en organisatieomvang. Het bedrijf is specialist in zorgvastgoed en vertaalt naar eigen zeggen de vastgoedstrategie van zorgorganisaties naar duurzaam vastgoed en een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) met onderhoudsactiviteiten, energiebesparende maatregelen en begroting.

CFP is specialist in het verduurzamen van vastgoed. Het bedrijf stelt zijn kennis en ervaring aan AAG beschikbaar om snel en eenvoudig het nodige inzicht te geven. CFP 'geeft inzicht, implementeert besparingen, zorgt voor bewezen duurzaamheid en stuurt op resultaat'.